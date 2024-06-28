 Иллюстрация к "Гарри Поттеру", нарисованная за два дня, ушла за 1,9 миллиона долларов

Аукционный дом Sotheby's сообщил, что иллюстрация к книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере была продана за 1,9 миллиона долларов.
Рисунок Томаса Тейлора, созданный для первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень", нашёл своего владельца после ожесточённой борьбы между участниками торгов в Нью-Йорке, продолжавшейся почти 10 минут.
Иллюстрация была оценена в 400-600 тысяч долларов, что, по словам Sotheby's, является "самой высокой предпродажной оценкой из всех произведений, связанных с "Гарри Поттером"".
Томас Тейлор был одним из первых, кто прочитал рукопись и создал свой первый рисунок для "Гарри Поттера", когда ему было 23 года. На это ушло всего два дня.
Говорят, есть какая-то магия в том, что рисунок акварельными красками, обведённый чёрным карандашом, ушёл за такие деньги.
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