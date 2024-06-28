Сценарий пишут авторы из КВН: сколько берут Анна Снаткина и Виктор Васильев за корпоратив

Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Анна Снаткина известна не только как талантливая актриса, но и как популярная ведущая, которая часто выступает на корпоративных мероприятиях в паре со своим мужем актёром Виктором Васильевым.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение is licensed under public domain

Васильев начинал свою карьеру в КВН и "Камеди клаб", где выступал в дуэте с Митей Хрусталёвым. На фоне других участников шоу он всегда выделялся интеллигентностью и классической красотой. Неудивительно, что его стали приглашать в кино.

По словам менеджера этой творческой пары, заказчики предпочитают их совместное выступление, так как стоимость парного шоу примерно равна цене одного артиста — 1,3 миллиона рублей за 4 часа. При необходимости можно договориться о дополнительном часе за ту же цену. Виктор может выступить и отдельно за гонорар в 650 тысяч рублей.

"Концепцию предлагаем исходя из видения и пожеланий клиента, далее разрабатываем и дорабатываем с учетом пожеланий ведущих и клиента. Сценарий пишет команда профессиональных сценаристов с опытом работы на радио, КВН, StandUp и Comedy", — подчеркнул менеджер.

Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились в октябре 2012 года и с тех пор радуют своих поклонников совместными творческими проектами.

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