Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд дал Алсу и Яну Абрамову два месяца на примирение в деле о разводе
Португальские кораблики угрожают туристам на Пхукете
Можно ли отказаться от туристической страховки и вернуть деньги?
Учёные ответили, сколько слов знает собака
Применяйте эти методы для получения крупных и вкусных арбузов
Юрист предупредила водителей об ошибках при общении с сотрудниками ДПС
Российская компания планирует запустить второй спутник в 2025 году
Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно
Сценарий пишут авторы из КВН: сколько берут Анна Снаткина и Виктор Васильев за корпоратив

Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив

1:32
Кино

Анна Снаткина известна не только как талантливая актриса, но и как популярная ведущая, которая часто выступает на корпоративных мероприятиях в паре со своим мужем актёром Виктором Васильевым.

Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение is licensed under public domain

Васильев начинал свою карьеру в КВН и "Камеди клаб", где выступал в дуэте с Митей Хрусталёвым. На фоне других участников шоу он всегда выделялся интеллигентностью и классической красотой. Неудивительно, что его стали приглашать в кино.

По словам менеджера этой творческой пары, заказчики предпочитают их совместное выступление, так как стоимость парного шоу примерно равна цене одного артиста — 1,3 миллиона рублей за 4 часа. При необходимости можно договориться о дополнительном часе за ту же цену. Виктор может выступить и отдельно за гонорар в 650 тысяч рублей.

"Концепцию предлагаем исходя из видения и пожеланий клиента, далее разрабатываем и дорабатываем с учетом пожеланий ведущих и клиента. Сценарий пишет команда профессиональных сценаристов с опытом работы на радио, КВН, StandUp и Comedy", — подчеркнул менеджер.

Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились в октябре 2012 года и с тех пор радуют своих поклонников совместными творческими проектами.

Ранее Правда.ру писала про три простых секрета молодости в 60 лет от Ирины Безруковой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Последние материалы
Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив
Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно
Соевый соус богат витаминами группы В
Товарищеские матчи пройдут между женскими сборными России и КНДР
От мощного урагана и града в Германии пострадали посевы на 70 тыс. гектарах
Как капроновые колготки помогают удалить следы дезодоранта с тёмной одежды?
Певец Шаман: "Моя жена — не только любимая женщина, но и лучший друг"
Ирина Безрукова рассказала, что хороший сон помогает ей сохранить молодость
Пассажирка с младенцем изгнана за неправильное обращение к стюардессе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников