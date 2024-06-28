Три простых секрета молодости в 60 лет от Ирины Безруковой

В следующем году актриса Ирина Безрукова отметит свой 60-летний юбилей. Но в сети интернет часто можно увидеть комментарии о том, что она выглядит намного моложе своих лет.
Ирина охотно делится своими секретами, которые позволяют ей сохранять свежесть и моложавость. Оказалось, что для этого нужно высыпаться, пить утром воду и улыбаться себе в зеркало: всё зависит от хорошего сна, хорошей воды и хорошего настроения.
"Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь", — также посоветовала она.
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