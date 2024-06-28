Харламов показал, как они с Ковальчук "играют в гляделки с горой"

Гарик Харламов впервые назвал Катерину Ковальчук своей женой

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Гарик Харламов, женившийся в третий раз в начале июня, впервые назвал свою избранницу женой в социальных сетях.

Фото: instagram.com by Скриншот видео instagram Гарика Харламова, PDM

Многие были удивлены, что резидент Comedy Club решил обвенчаться с актрисой Катериной Ковальчук, с которой встречался три года. Ведь два предыдущих брака комика закончились неудачно. Тем не менее они довольно быстро перешли от разговоров о помолвке в мае к обмену клятвами и кольцами уже 6 июня.

Сейчас Харламов и Ковальчук находятся в свадебном путешествии в Сочи, где сняли большой дом в горах. И вот появилось первое после свадьбы видео, где Гарик обнимает жену в романтический момент — пара любуется красивым закатом.

"Мы с женой Катериной Ковальчук играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомет", — пошутил Гарик.

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