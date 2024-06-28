Кожа да кости: назван шокирующий вес Анджелины Джоли

Анджелина Джоли изголодалась по вниманию, но не по еде

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Знаменитая голливудская актриса, продюсер и филантроп Анджелина Джоли, по словам источников из её окружения, страдает от недостатка веса, но её это устраивает.

Фото: YouTube канал Мир Звезд by Скриншот видео YouTube канала Мир Звезд, PDM

При росте 170 сантиметров, вес Анджелины составляет всего 44 килограмма. Она знает о своей худобе, но, как отмечают близкие, не беспокоится об этом. Напротив, она будто бы намеренно привлекает внимание к своему весу, надевая открытые платья, которые подчёркивают её стройность. Хотя многие считают, что такая худоба граничит с измождением.

Источник из окружения актрисы утверждает, что она "любит своё тело" и не стесняется его демонстрировать. Например, на церемонии вручения "Оскара" несколько лет назад она надела сексуальное платье с огромным разрезом. Она уверена в своей привлекательности и не боится её подчёркивать.

"Энджи знает, что она очень худая, — прокомментировал информатор — Она также знает, что если она наденет слишком открытое платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически приглашает людей прокомментировать ее вес, надевая такие платья, в которых она выглядит стройной. Такое впечатление, что она изголодалась по вниманию".

Все близкие сходятся во мнении, что проблемы в отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом негативно сказались на состоянии Анджелины. Недоедание может быть опасно для её здоровья, учитывая её уже и так недостаточную массу тела. Между тем её рацион состоит в основном из фруктов и кофе.

"Когда Энджи нервничает, она не ест. Это нехорошо, ведь она и так невероятно худая. Она из тех, кто забывает поесть", — посетовал анонимный информатор.

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