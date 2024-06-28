Кому было мало Александра Петрова на экранах? Получайте брата-близнеца

Приключенческая комедия "Василий" выйдет в российских кинотеатрах 23 января 2025 года. Александр Петров играет сразу двух героев — братьев-близнецов, разлученных в детстве.
В центре сюжета — скромный учитель ОБЖ Вася, который предпочитает вести спокойную жизнь в посёлке Ковылкино. Василий совсем не похож на своего брата-близнеца Колю, который обладает талантом попадать в неприятности.
Пути снова пересекутся, когда Коля, известный как Бэзил Вудворт, влипнет в историю и окажется в долгах перед мексиканским наркокартелем. Васе придётся отправиться в Мексику, чтобы спасти брата. Для этого ему нужно применить все навыки из своей профессиональной области — основ безопасности жизнедеятельности.
В фильме кроме двух Александров Петровых также снялись Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова и Елена Коробейникова. Режиссёром выступил Дмитрий Литвиненко.
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