Кристина Асмус с дочерью остановилась в лучшем отеле Азии

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус сняла номер в отеле "Capella Ubud" на Бали за 140 тысяч рублей в сутки. Об этом пишет издание "StarHit".
Отель разделён на несколько шатров, которые скрываются в джунглях. В номерах имеется антикварная мебель и различные современные удобства. На территории есть тренажёрный зал, SPA-центр и рестораны. При этом издание отметило, что "Capella Ubud" называют самым лучшим отелем в Азии.
Кристина Асмус улетела на отдых с дочерью Анастасией 17 июня. Актриса рассказывала, что хотела больше времени посвятить своему ребёнку.
Кошки кажутся независимыми существами, но, несмотря на свою репутацию, они могут быть очень привязаны к своим владельцам.