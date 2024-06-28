Кристина Асмус с дочерью остановилась в лучшем отеле Азии

Кристина Асмус сняла номер в отеле за 140 тысяч рублей в сутки

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус сняла номер в отеле "Capella Ubud" на Бали за 140 тысяч рублей в сутки. Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: pixabay.com by borges, PDM

Отель разделён на несколько шатров, которые скрываются в джунглях. В номерах имеется антикварная мебель и различные современные удобства. На территории есть тренажёрный зал, SPA-центр и рестораны. При этом издание отметило, что "Capella Ubud" называют самым лучшим отелем в Азии.

Кристина Асмус улетела на отдых с дочерью Анастасией 17 июня. Актриса рассказывала, что хотела больше времени посвятить своему ребёнку.