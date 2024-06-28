Зрители обожают этот культовый фильм за то, что он признан худшим в мире: главные секреты его странной популярности

В истории кино есть фильм, признанный худшим в мире, но зрители его всё равно любят

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Как ни странно, иногда зрителей притягивает что-то ужасное, что происходит на экране, и речь идёт вовсе не об убийствах или привидениях. Фильм "Комната" Томми Вайсо признан одним из худших в мире, и именно поэтому у него появилось множество поклонников.

Фото: flickr.com by Tommy Wiseau, PDM

Когда в США показывали этот фильм в кинотеатрах, зрителей заранее предупреждали, что у них будет чувство, будто их ударили ножом по голове. Сюжет фильма прост и незатейлив: молодой человек узнаёт, что его невеста любит его лучшего друга. После этого начинаются страдания героя, попавшего в любовный треугольник.

Критики очень плохо отзывались о фильме, потому что в нём играли непрофессиональные актёры, которые просто говорили на камеру заученный текст, а их эмоции выглядели неестественными. Персонажи разговаривают странным языком и постоянно то недоигрывают, то переигрывают. Кроме того, в сюжете слишком часто отсутствует логика.

Этот фильм — настоящий парадокс. После его выхода зрители снова и снова возвращались в кинотеатры уже с друзьями, которых стали приводить ради забавы. "Комната" очаровывала всех именно своей нелепостью и в результате стала не только худшим, но и культовым фильмом.