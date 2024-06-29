Создатели "Гадкого я" не планируют "состаривать" героев мультфильмов

Создатели "Гадкого я" используют подход "Симпсонов" в мультфильмах

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Крис Рено рассказал, что создатели мультфильмов "Гадкий я" не планируют "состаривать" героев франшизы. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: pixabay.com by Didgeman, PDM

Крис Рено сообщил, что авторы картины используют подход "Симпсонов". Кроме того, по словам режиссёра, зрителей не волнует взросление персонажей.

"Я не думаю, что публику волнует взросление героев. Мы могли бы написать историю о том, как Марго стукнуло 18 лет, и она поступает в колледж. Но мы используем подход "Симпсонов", согласно которому никто не стареет. Они как бы застыли во времени. Я смотрел "Гадкого я 4" со зрителями несколько раз и не слышал, чтобы люди выходили из зала и спрашивали: "Почему Марго так и не выросла?", — рассказал он.

Премьера мультфильма "Гадкий я 4" состоится 3 июля. По сюжету Грю столкнётся с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо сложнее для главного героя будет воспитать собственного сына. Он слишком похож на отца.