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Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг

Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"

0:41
Кино

Ремейк культового фильма "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг "R". Об этом пишет портал "Bloody Disgusting".

Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Рейтинг "R" означает, что проект не рекомендуется смотреть лицам, которые не достигли 17 лет. При этом портал отмечает, что в фильме будут присутствовать сцены насилия, нецензурная лексика и постельные эпизоды. В России картина выйдет в прокат 22 августа.

По сюжету нового "Ворона" рок-музыкант Эрик Дрэйвен жертвует собой ради возлюбленной. После смерти он возвращается в мир живых. Его цель — отомстить обидчикам. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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