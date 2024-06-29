Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг

Ремейк культового фильма "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг "R". Об этом пишет портал "Bloody Disgusting".
Рейтинг "R" означает, что проект не рекомендуется смотреть лицам, которые не достигли 17 лет. При этом портал отмечает, что в фильме будут присутствовать сцены насилия, нецензурная лексика и постельные эпизоды. В России картина выйдет в прокат 22 августа.
По сюжету нового "Ворона" рок-музыкант Эрик Дрэйвен жертвует собой ради возлюбленной. После смерти он возвращается в мир живых. Его цель — отомстить обидчикам.
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