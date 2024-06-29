Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг

Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Ремейк культового фильма "Ворон" с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг "R". Об этом пишет портал "Bloody Disgusting".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Рейтинг "R" означает, что проект не рекомендуется смотреть лицам, которые не достигли 17 лет. При этом портал отмечает, что в фильме будут присутствовать сцены насилия, нецензурная лексика и постельные эпизоды. В России картина выйдет в прокат 22 августа.

По сюжету нового "Ворона" рок-музыкант Эрик Дрэйвен жертвует собой ради возлюбленной. После смерти он возвращается в мир живых. Его цель — отомстить обидчикам.