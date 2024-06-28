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Наталья Гвоздикова рассказала, как она подшутила над Жераром Депардье после его попытки её поцеловать

Наталья Гвоздикова весело отомстила Жерару Депардье за его назойливость

1:05
Кино

В 2010 году Наталья Гвоздикова снималась с Жераром Депардье в фильме "Поздняя любовь". Она сразу поняла, что приглянулась знаменитому французу. Он не скрывал своего отношения и всё время норовил обнять и поцеловать актрису.

Наталья Гвоздикова весело отомстила Жерару Депардье за его назойливость
Фото: ipernity.com by Siebbi, CC BY 3.0

"Он всё лез ко мне целоваться, он даже хулиганство позволил себе в кадре. Жерар попытался ущипнуть меня чуть ниже пояса", — рассказала звезда "Большой перемены" в интервью YouTube-каналу "RTVI Развлечения".

Однажды Гвоздикова решила подшутить над своим назойливым коллегой. Они должны были петь дуэтом песню на казахском языке, но поскольку Депардье не знал этого языка, он положил на пол лист с французским текстом, а Гвоздикова нарочно на него наступила. Депардье в свою очередь подтрунивал над Гвоздиковой.

Актриса отдаёт должное таланту Депардье, но считает его слишком наглым. Она вспомнила случай, как Жерар напился на фестивале "Кинотавр", сломал унитаз, упал и разбил нос.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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