Режиссёр Энди Сёркис раскрыл новую подробность фильма "Властелин колец: Охота на Голлума"

В фильме "Властелин колец" про Голлума появятся персонажи из картин Питера Джексона

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр предстоящего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" Энди Сёркис намекнул, что в картине появятся герои из оригинальной трилогии Питера Джексона. Об этом пишет портал "Discussing Film".

Фото: flickr.com by Tom Hall, CC BY 2.0

Энди Сёркис рассказал, что в фильме покажут мир Средиземья таким, каким его представлял Голлум.

"В фильме будет показан мир Средиземья таким, каким его видел Голлум", — сообщил постановщик.

Премьера проекта "Властелин колец: Охота на Голлума" должна состояться в 2026 году. В центре сюжета будет находиться предистория Голлума. В картине раскроют моменты, которые не были затронуты в предыдущих фильмах.