Режиссёр Энди Сёркис раскрыл новую подробность фильма "Властелин колец: Охота на Голлума"

Режиссёр предстоящего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" Энди Сёркис намекнул, что в картине появятся герои из оригинальной трилогии Питера Джексона. Об этом пишет портал "Discussing Film".
Энди Сёркис рассказал, что в фильме покажут мир Средиземья таким, каким его представлял Голлум.
"В фильме будет показан мир Средиземья таким, каким его видел Голлум", — сообщил постановщик.
Премьера проекта "Властелин колец: Охота на Голлума" должна состояться в 2026 году. В центре сюжета будет находиться предистория Голлума. В картине раскроют моменты, которые не были затронуты в предыдущих фильмах.
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