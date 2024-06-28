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Режиссёрские методы Джеймса Кэмерона, благодаря которым его фильмы становятся популярными

Джеймс Кэмерон следит за каждой мелочью во время работы над фильмами

Кино

Джеймс Кэмерон — один из самых успешных режиссёров в мире. Практически каждый фильм, который он снимает, получает множество наград на крупных кинофестивалях и пользуется огромной популярностью у зрителей. Поклонники режиссёра могли заметить, что он использует массу спецэффектов в своих фильмах, но у него есть и другие методы, обеспечивающие успех каждой его работе.

Джеймс Кэмерон следит за каждой мелочью во время работы над фильмами
Фото: flickr.com by James Cameron, CC BY-SA 2.0

Кэмерон сам пишет сценарии, с трепетом относится к тексту и диалогам, а также берёт на себя задачи продюсера. Иногда он даже идёт на жертвы ради того, чтобы фильм получился блестящим, например, он согласился уменьшить свой гонорар во время съёмок "Аватара".

Актёры, работавшие с Кэмероном, отзываются о нём как о тиране, ведь он постоянно делает им замечания, много раз переснимает одни и те же эпизоды, пока не добивается идеального воплощения своей задумки от исполнителей ролей, а также лишает их выходных.

Кэмерон никогда не остаётся в стороне от съёмочного процесса. Если надо, он опускается в воду вместе с актёрами, как он делал, к примеру, когда снимал "Титаник", и, конечно, бегает с камерой по площадке и сам рисует все раскадровки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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