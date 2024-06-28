Этот персонаж больше всех раздражает зрителей в "Афоне": речь не о герое Куравлёва

В "Афоне" есть персонаж, который раздражает зрителей больше героя Куравлёва

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Главный герой комедии "Афоня", которого сыграл Леонид Куравлёв, редко нравится зрителям, ведь он часто совершает не самые красивые поступки, да и вообще он равнодушный человек, у которого, кажется, нет вообще никаких интересов, однако в фильме есть ещё один персонаж, который раздражает зрителей гораздо больше, чем Афанасий.

Фото: commons.wikimedia.org by Monoklon, CC BY 3.0

Речь идёт о героине Евгении Симоновой Кате. Она симпатичная и добрая девушка, у неё полезная профессия, она не делает никому ничего плохого, однако пользователи Сети не перестают ругать именно её. Причина в том, что Катя ведёт себя слишком назойливо по отношению к Афоне, она бегает за ним, не даёт ему прохода и не хочет замечать, что она ему не нужна.

Зрители пишут в комментариях, что Катя напрочь лишена женской гордости. Она готова терпеть что угодно, лишь бы запавший в её душу человек был рядом. Она согласилась бы даже ничего для него не значить, лишь бы он от неё не уходил.