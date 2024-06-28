Актёры из "Бригады" ненавидят прославивший их сериал: у каждого есть на это своя причина

Сыгравшие в "Бригаде" артисты ненавидят этот сериал по нескольким причинам

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Бригада" прославил Сергея Безрукова и других сыгравших в нём актёров, однако они не любят вспоминать об этой работе и считают её ужасной. У каждого исполнителя своей роли есть на это определённая причина.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, CC BY-SA 3.0

Павел Майков считает, что показывать на экране, как человек становится бандитом, — не лучшая идея, ведь многие зрители могут воспользоваться этим способом. Частично разделяет это мнение Сергей Безруков. Особенно его огорчило, что в российских глубинках некоторые парни стали пытаться создавать свои преступные группировки и брали себе прозвища, которые носили герои сериала.

Дмитрий Дюжев не любит "Бригаду", потому что она повредила его репутации. Российские режиссёры долгое время видели его только в амплуа бандита и не предлагали ему других ролей.

Что касается Владимира Вдовиченкова, ему неприятно вспоминать о том, как он соперничал с Сергеем Безруковым во время съёмок. И тот и тот актёр всё время пытались перетянуть одеяло на себя.