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Актёры из "Бригады" ненавидят прославивший их сериал: у каждого есть на это своя причина

Сыгравшие в "Бригаде" артисты ненавидят этот сериал по нескольким причинам

1:08
Кино

Сериал "Бригада" прославил Сергея Безрукова и других сыгравших в нём актёров, однако они не любят вспоминать об этой работе и считают её ужасной. У каждого исполнителя своей роли есть на это определённая причина.

Сыгравшие в "Бригаде" артисты ненавидят этот сериал по нескольким причинам
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, CC BY-SA 3.0

Павел Майков считает, что показывать на экране, как человек становится бандитом, — не лучшая идея, ведь многие зрители могут воспользоваться этим способом. Частично разделяет это мнение Сергей Безруков. Особенно его огорчило, что в российских глубинках некоторые парни стали пытаться создавать свои преступные группировки и брали себе прозвища, которые носили герои сериала.

Дмитрий Дюжев не любит "Бригаду", потому что она повредила его репутации. Российские режиссёры долгое время видели его только в амплуа бандита и не предлагали ему других ролей.

Что касается Владимира Вдовиченкова, ему неприятно вспоминать о том, как он соперничал с Сергеем Безруковым во время съёмок. И тот и тот актёр всё время пытались перетянуть одеяло на себя.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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