Актёры из "Бригады" ненавидят прославивший их сериал: у каждого есть на это своя причина

Сериал "Бригада" прославил Сергея Безрукова и других сыгравших в нём актёров, однако они не любят вспоминать об этой работе и считают её ужасной. У каждого исполнителя своей роли есть на это определённая причина.
Павел Майков считает, что показывать на экране, как человек становится бандитом, — не лучшая идея, ведь многие зрители могут воспользоваться этим способом. Частично разделяет это мнение Сергей Безруков. Особенно его огорчило, что в российских глубинках некоторые парни стали пытаться создавать свои преступные группировки и брали себе прозвища, которые носили герои сериала.
Дмитрий Дюжев не любит "Бригаду", потому что она повредила его репутации. Российские режиссёры долгое время видели его только в амплуа бандита и не предлагали ему других ролей.
Что касается Владимира Вдовиченкова, ему неприятно вспоминать о том, как он соперничал с Сергеем Безруковым во время съёмок. И тот и тот актёр всё время пытались перетянуть одеяло на себя.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.