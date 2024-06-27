У актрисы Екатерины Варнавы был неудачный опыт замужества

Актриса Екатерина Варнава призналась, что у неё был неудачный опыт замужества. Об этом она рассказала в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева.
Екатерина Варнава сообщила, что не может реагировать на слова "муж" и "жена" спокойно — у неё они вызывают негативные эмоции.
"Когда я слышу слова "муж", "жена", меня сразу передёргивает. У меня был плохой опыт. Я ушла в минус 100! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень — классно. Мужчина — норм. Партнёр — идеально!", — призналась она.
Напомним, что Екатерина Варнава состояла в браке с режиссёром Александром Молочниковым. Об их расставании стало известно в сентябре 2022 года.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.