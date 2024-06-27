Дом Мэрилин Монро запретили сносить, поскольку признали историческим памятником

Дом Мэрилин Монро признали историческим памятником

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Дом, в котором скончалась киноактриса Мэрилин Монро, признали историческим памятником. Об этом пишет издание "Los Angeles Times".

Фото: web.archive.org by New York Sunday News, PDM

Такое решение городского совета Лос-Анджелеса не позволит нынешним владельцам дома снести его, чтобы расширить собственное поместье. При этом, по словам члена совета Трейси Парк, в городе нет настолько знакового человека или места, как Мэрилин Монро и её жильё в Брентвуде.

Напомним, что летом 2023 года новыми владельцами дома знаменитости стали Брина, дочь предпринимателя Карла Мильштейна, и её муж Рой Банк. Пара планировала снести постройку. Однако против этого действия выступили историки и жители Лос-Анджелеса. Брина обратилась в суд, но он отклонил иск заявительницы.