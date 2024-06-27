Ирина Безрукова дала советы насчёт того, как сохранить молодость

Актриса Ирина Безрукова рассказала изданию "Комсомольская правда", какие действия помогают ей в 59 лет выглядеть моложе своего возраста.
Ирина Безрукова сообщила, что здоровый сон, питьё воды, доброта, минимизация алкоголя, отказ от курения, снятие макияжа на ночь, а также посещение косметолога и визажиста помогают выглядеть отлично.
"Постаратесь высыпаться. Сразу после пробуждения, с утра обязательно давайте своему организму воду. Пейте много воды без газа, лучше тёплой. Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь", — рассказала актриса.
При этом издание уточнило, что Ирина Безрукова поддерживает прекрасную физическую форму без походов в тренажёрный зал. Она сбалансированно питается, не ест мучные, жареные, жирные и консервированные продукты.
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