Ирина Безрукова дала советы насчёт того, как сохранить молодость

Ирина Безрукова призналась, что выглядет молодо благодаря хорошему сну и другим вещам

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ирина Безрукова рассказала изданию "Комсомольская правда", какие действия помогают ей в 59 лет выглядеть моложе своего возраста.

Фото: dropbox.com by Лара Бардина, CC BY-SA 4.0

Ирина Безрукова сообщила, что здоровый сон, питьё воды, доброта, минимизация алкоголя, отказ от курения, снятие макияжа на ночь, а также посещение косметолога и визажиста помогают выглядеть отлично.

"Постаратесь высыпаться. Сразу после пробуждения, с утра обязательно давайте своему организму воду. Пейте много воды без газа, лучше тёплой. Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь", — рассказала актриса.

При этом издание уточнило, что Ирина Безрукова поддерживает прекрасную физическую форму без походов в тренажёрный зал. Она сбалансированно питается, не ест мучные, жареные, жирные и консервированные продукты.

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