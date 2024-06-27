В России состоялась премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты"

В кинотеатрах России стали показывать фильм Кевина Костнера "Горизонты"

В кинотеатрах нашей страны состоялась премьера вестерна Кевина Костнера "Горизонты". Об этом пишут "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo, CC BY 3.0

Хронометраж фильма составляет 3 часа. Главную роль исполнил режиссёр проекта Кевин Костнер. Кроме него в картине приняли участие Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер, Джена Мэлоун и другие актёры. "Известия" отмечают, что фильм получился зрелищным. При этом 2 августа выйдет следующая часть, которую тоже покажут в России. В общей сумме режиссёр планирует создать 4 картины.

В "Горизонтах" показали историю о последствиях Гражданской войны в США, которая произошла в середине XIX столетия. Дилогия во многом посвящена противостоянию правительства Америки и её коренного населения.