В России состоялась премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты"

В кинотеатрах нашей страны состоялась премьера вестерна Кевина Костнера "Горизонты". Об этом пишут "Известия".
Хронометраж фильма составляет 3 часа. Главную роль исполнил режиссёр проекта Кевин Костнер. Кроме него в картине приняли участие Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер, Джена Мэлоун и другие актёры. "Известия" отмечают, что фильм получился зрелищным. При этом 2 августа выйдет следующая часть, которую тоже покажут в России. В общей сумме режиссёр планирует создать 4 картины.
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