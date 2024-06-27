Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию
Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури
Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства
В Боливии была предпринята неудачная попытка госпереворота. Какой итог операции?
Москва лидирует по количеству ДТП с общественным транспортом
Какие блюда уличной еды предпочитают россияне
LiDAR обнаружил потерянные поселения майя в Мексике
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Екатерина Варнава рассказала, как смогла справиться с бытовым алкоголизмом

Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм

Кино

Актриса Екатерина Варнава призналась, что у неё был бытовой алкоголизм в тяжёлый жизненный период. Об этом она рассказала в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева.

Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Екатерина Варнава сообщила, что в тяжёлое для неё время отказалась от приёма антидепрессантов. Она заменила их алкоголем. 

"Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — призналась актриса.

Однако через некоторое время Екатерина Варнава осознала, что спиртные напитки плохо влияют на её жизнь. Поэтому она решила отказаться от алкоголя. По словам актрисы, сейчас у неё нет желания выпить. При этом она уточнила, что помощь психолога и работа могли ей справиться с тяжёлым периодом.

Ранее Pravda.Ru писала, что 39-летняя Екатерина Варнава опубликовала фотографию без макияжа и фильтров.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Мукомель; "Мигранты занимают те рабочие места, куда не идут россияне" Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Завтраки для быстрого снижения веса
Tesla из-за дворников отзовёт 11,7 тыс. электрических пикапов Cybertruck
Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?
Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности
Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽
Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС
Терапевт Тен: диспансеризация включает 7 исследований на рак
Стартовали съёмки ромкома "Постучись в мою Тверь" с Павлом Прилучным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников