Екатерина Варнава рассказала, как смогла справиться с бытовым алкоголизмом

Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм

Актриса Екатерина Варнава призналась, что у неё был бытовой алкоголизм в тяжёлый жизненный период. Об этом она рассказала в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Екатерина Варнава сообщила, что в тяжёлое для неё время отказалась от приёма антидепрессантов. Она заменила их алкоголем.

"Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — призналась актриса.

Однако через некоторое время Екатерина Варнава осознала, что спиртные напитки плохо влияют на её жизнь. Поэтому она решила отказаться от алкоголя. По словам актрисы, сейчас у неё нет желания выпить. При этом она уточнила, что помощь психолога и работа могли ей справиться с тяжёлым периодом.

Ранее Pravda.Ru писала, что 39-летняя Екатерина Варнава опубликовала фотографию без макияжа и фильтров.