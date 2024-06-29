Фильм "Дэдпул и Росомаха" могли не снять, но благодаря Хью Джекману ситуация изменилась

Шон Леви снял фильм "Дэдпул и Росомаха" благодаря Хью Джекману

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Райан Рейнольдс и режиссёр Шон Леви рассказали, как Хью Джекман "спас" предстоящий фильм "Дэдпул и Росомаха". Об этом пишет издание "Vanity Fair".

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Изначально у Шона Леви не было конкретной концепции и даже набросков сценария картины. Он уже хотел сообщить президенту "Marvel Studios" Кевину Файги об этом. Однако неожиданно позвонил Хью Джекман. Он согласился принять участие в "Дэдпуле и Росомахе". По словам Райана Рейнольдса и Шона Леви, это был переломный момент. После него проект решили снимать.

Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" состоится 26 июля. В картине Райан Рейнольдс исполнил роль Дэдпула, а его коллега Хью Джекман — Росомахи.