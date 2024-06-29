Фильм "Дэдпул и Росомаха" могли не снять, но благодаря Хью Джекману ситуация изменилась

Актёр Райан Рейнольдс и режиссёр Шон Леви рассказали, как Хью Джекман "спас" предстоящий фильм "Дэдпул и Росомаха". Об этом пишет издание "Vanity Fair".
Изначально у Шона Леви не было конкретной концепции и даже набросков сценария картины. Он уже хотел сообщить президенту "Marvel Studios" Кевину Файги об этом. Однако неожиданно позвонил Хью Джекман. Он согласился принять участие в "Дэдпуле и Росомахе". По словам Райана Рейнольдса и Шона Леви, это был переломный момент. После него проект решили снимать.
Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" состоится 26 июля. В картине Райан Рейнольдс исполнил роль Дэдпула, а его коллега Хью Джекман — Росомахи.
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