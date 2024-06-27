Актёр Роман Курцын рассказал, как месяц жил на Ярославском вокзале

Актёр Роман Курцын признался, что месяц жил на вокзале

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Роман Курцын признался, что в начале своей карьеры месяц жил на вокзале. Об этом он рассказал на YouTube-канале "вМесте".

Фото: flickr.com by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Роман Курцын сообщил, что раньше у него не было достаточно денег для съёмного жилья. Поэтому, когда он снимался в сериале "Меч", то каждый вечер возвращался на Ярославский вокзал. Там его уже знала охрана.

"Я приехал [в Москву — ред.], у меня была мизерная ставка, как массовка. У меня не было денег. Я жил на Ярославском вокзале целый месяц. Я приехал на вокзал, познакомился с охраной и возвращался туда каждый вечер. И они уже знали меня, [говорили — ред.] типа: "Ромыч! Артист!", — признался Роман Курцын.

Он добавил, что спал на сумке, а затем отправлялся на ВДНХ, где проходили съёмки картины. Там он мылся в раковине и начинал работать. При этом Роман Курцын сообщил, что, несмотря на обстоятельства, был благодарен событиям, которые происходили с ним в то время. Он верил, что в будущем станет жить значительно лучше.