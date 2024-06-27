Украина на Кольском полуострове: какой известный фильм снимался на Крайнем Севере

История о том, как кузнец Вакула башмачки для любимой добывал в постановке Александра Роу вышла на экраны в 1961 году. Роскошная экранизация гоголевской "Ночи перед Рождеством" сразу завоевала сердца зрителей.
Интересно, что съёмки фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" проходили совсем не на Украине, а на Кольском полуострове. Именно за полярным кругом были построены декорации украинской деревеньки.
Хуже всего приходилось Георгию Милляру, исполнившему роль чёрта. Ему приходилось падать в снег, нырять в прорубь, и всё это в 40-градустный мороз.
Ранее Правда.ру писала, что Фаина Раневская раскрыла, кто никак не может выбраться наружу.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.