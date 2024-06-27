Украина на Кольском полуострове: какой известный фильм снимался на Крайнем Севере

Георгий Милляр в роли Чёрта падал в снег и нырял в прорубь в 40-градустный мороз

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История о том, как кузнец Вакула башмачки для любимой добывал в постановке Александра Роу вышла на экраны в 1961 году. Роскошная экранизация гоголевской "Ночи перед Рождеством" сразу завоевала сердца зрителей.

Фото: YouTube канал Раиса Сорока by Скриншот видео YouTube канала Раиса Сорока is licensed under public domain

Интересно, что съёмки фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" проходили совсем не на Украине, а на Кольском полуострове. Именно за полярным кругом были построены декорации украинской деревеньки.

Хуже всего приходилось Георгию Милляру, исполнившему роль чёрта. Ему приходилось падать в снег, нырять в прорубь, и всё это в 40-градустный мороз.

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