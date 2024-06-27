Пожизненное заключение: Фаина Раневская раскрыла, кто никак не может выбраться наружу

Советская актриса Фаина Раневская запомнилась не только своими талантливыми работами в театре и кино, но и удивительным остроумием.
Меткие фразы Фаины Раневской стали афоризмами, которые актуальны до сих пор. Её коллеги даже побаивались попасть ей на язык. Но актриса умела пошутить и над собой.
"В моем тучном теле сидит очень даже стройная женщина, но ей никак не удается выбраться наружу. А учитывая мой аппетит, для нее, похоже, это пожизненное заключение", — сказала как-то актриса о своей фигуре.
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С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.