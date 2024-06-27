Пожизненное заключение: Фаина Раневская раскрыла, кто никак не может выбраться наружу

Остроты Фаины Раневской про аппетит сегодня стали афоризмами

Советская актриса Фаина Раневская запомнилась не только своими талантливыми работами в театре и кино, но и удивительным остроумием.

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Меткие фразы Фаины Раневской стали афоризмами, которые актуальны до сих пор. Её коллеги даже побаивались попасть ей на язык. Но актриса умела пошутить и над собой.

"В моем тучном теле сидит очень даже стройная женщина, но ей никак не удается выбраться наружу. А учитывая мой аппетит, для нее, похоже, это пожизненное заключение", — сказала как-то актриса о своей фигуре.

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