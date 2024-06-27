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Актриса растерялась, но вида не подала: кто пописал на Софи Лорен на Красной площади

Софи Лорен в 1965 году гуляла без охраны по Москве

1:16
Кино

В 1965 году Софи Лорен посетила Москву в рамках IV Московского международного кинофестиваля, где она была признана лучшей актрисой за роль в фильме "Брак по-итальянски".

Софи Лорен в 1965 году гуляла без охраны по Москве
Фото: YouTube канал Angel 🇫🇷 by Скриншот видео YouTube канала Angel 🇫🇷 is licensed under public domain

Софи Лорен всегда производила впечатление надменной и холодной женщины, но в жизни она была очень открытой и дружелюбной. Она свободно гуляла по московским улицам без охраны и не возражала, когда прохожие просили её сфотографироваться.

Москвичи часто просили Софи Лорен сфотографироваться с их детьми, и актриса охотно соглашалась на это. В то время у неё ещё не было своих детей: долгое время она не могла забеременеть и потому относилась к малышам с большой нежностью.

"Совсем маленький ребенок от страха, что его "отдали чужой тете", заревел на всю Красную площадь и даже чуть пописал на Софи Лорен, пока его папа усиленно фотографировал. Софи от неожиданности растерялась, но вида не подала, ребенка успокоила… И папе дите вернули в полной сохранности", — рассказала дочь фотографа Генде-Роте.

Ранее Правда.ру писала, что Глафира Тарханова рассказала, как муж встречает её с работы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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