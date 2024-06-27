Константин Соловьёв влюбился с первого взгляда и хочет ребенка от молодой возлюбленной

В 2023 году популярный российский актёр Константин Соловьёв пережил уже третий развод, но вскоре после этого встретил новую любовь. Его избранницей стала поклонница, которая моложе его на 19 лет.
Как рассказал актёр, он влюбился в неё с первого взгляда и сразу подошёл познакомиться, а уже через несколько месяцев сделал ей предложение. У Валентины Карчевской есть дети от предыдущих отношений, но Константин считает их своими.
Пара планирует сыграть свадьбу в августе, когда приедет Валентина с детьми и наладится совместный быт. Константин также рассказал, что хочет снова стать отцом. По его словам, дети от предыдущих отношений не ревнуют его к Валентине.
"Надеюсь, у нас будет и общий ребенок", — признался артист.
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С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.