Константин Соловьёв влюбился с первого взгляда и хочет ребенка от молодой возлюбленной

Константин Соловьёв надеется снова стать отцом

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2023 году популярный российский актёр Константин Соловьёв пережил уже третий развод, но вскоре после этого встретил новую любовь. Его избранницей стала поклонница, которая моложе его на 19 лет.

Фото: YouTube канал Киносезон by Скриншот видео YouTube канала Киносезон is licensed under public domain

Как рассказал актёр, он влюбился в неё с первого взгляда и сразу подошёл познакомиться, а уже через несколько месяцев сделал ей предложение. У Валентины Карчевской есть дети от предыдущих отношений, но Константин считает их своими.

Пара планирует сыграть свадьбу в августе, когда приедет Валентина с детьми и наладится совместный быт. Константин также рассказал, что хочет снова стать отцом. По его словам, дети от предыдущих отношений не ревнуют его к Валентине.

"Надеюсь, у нас будет и общий ребенок", — признался артист.

Ранее Правда.ру писала, что актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию.