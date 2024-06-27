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Константин Соловьёв влюбился с первого взгляда и хочет ребенка от молодой возлюбленной

Константин Соловьёв надеется снова стать отцом

1:00
Кино

В 2023 году популярный российский актёр Константин Соловьёв пережил уже третий развод, но вскоре после этого встретил новую любовь. Его избранницей стала поклонница, которая моложе его на 19 лет.

Константин Соловьёв надеется снова стать отцом
Фото: YouTube канал Киносезон by Скриншот видео YouTube канала Киносезон is licensed under public domain

Как рассказал актёр, он влюбился в неё с первого взгляда и сразу подошёл познакомиться, а уже через несколько месяцев сделал ей предложение. У Валентины Карчевской есть дети от предыдущих отношений, но Константин считает их своими.

Пара планирует сыграть свадьбу в августе, когда приедет Валентина с детьми и наладится совместный быт. Константин также рассказал, что хочет снова стать отцом. По его словам, дети от предыдущих отношений не ревнуют его к Валентине.

"Надеюсь, у нас будет и общий ребенок", — признался артист.

Ранее Правда.ру писала, что актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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