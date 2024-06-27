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Это, конечно, обидно: У актрисы Натальи Гвоздиковой отняли надбавку в 20 тысяч

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию

1:35
Кино

В 1978 году Наталья Гвоздикова, известная по ролям в фильмах "Рожденная революцией" и "Большая перемена", получила Государственную премию СССР. Однако сегодня она не может воспользоваться привилегиями, которые даёт это звание.

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию
Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ is licensed under public domain

Как обладательница государственной награды, она должна получать прибавку к пенсии в 20 тысяч рублей, но ей ее не дают.

"Это, конечно, обидно. Я же эту награду получила не просто так, а за работу. Причем нелегкую работу. Эту премию у меня отнимают. Надбавку к пенсии, эти 20 тысяч, у меня отнимают", — пожаловалась Гвоздикова.

Наталья Федоровна даже обращалась за помощью к Владимиру Путину. Но Пенсионный фонд ответил, что работающим пенсионерам государственная премия не полагается.

Гвоздикова, одна из самых красивых актрис СССР, по словам Бориса Галкина, "женщина — мечта любого мужчины", рассказывала, что ее пенсия составляет 27 тысяч рублей. Этих денег ей недостаточно, поэтому она продолжает сниматься в кино и участвовать в телевизионных передачах.

По словам актрисы, с подобной проблемой столкнулись многие актёры, например, Наталья Аринбасарова и Аристарх Ливанов. Ей непонятно, зачем давать государственную премию, если потом отнимать.

Ранее Правда. ру писала, что Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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