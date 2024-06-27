Готов поднять руки вверх и сдаться: отказ детей от фамилии Брэда Питта — это лишь верхушка айсберга

Брэд Питт готов примириться с Анджелиной Джоли ради детей

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Брэд Питт хочет наладить отношения со своей бывшей женой Анджелиной Джоли ради детей. Источник, близкий к знаменитостям, рассказал, что актёр готов признать свою вину и пойти на примирение.

Фото: commons.wikimedia.org by Тогленн is licensed under "Атрибуция"-Share Alike 4.0.

"Он готов поднять руки вверх и сдаться. То, что дети отказались от его фамилии, — это лишь верхушка айсберга. Брэд потратил много времени и денег, пытаясь сделать то, что, по его мнению, было правильным для его детей, но теперь он задается вопросом, стоило ли это того".

Анджелина Джоли со своей стороны неоднократно говорила о насилии со стороны Питта ещё до их разрыва в 2016 году. Сам актёр отрицает это, называя Джоли лгуньей и лицемеркой. При этом он не комментирует конкретные обвинения, озвученные бывшей женой.

Публике неизвестны все детали их отношений, поэтому никто не спешит делать выводы о том, возможно ли примирение Питта с Джоли.

Ранее Правда.ру писала, что стартовали съёмки сериала "Дети перемен" про жизнь "по понятиям".