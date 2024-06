Жизнь по понятиям: сериал "Дети перемен" расскажет о судьбе трёх братьев от разных отцов в "лихие 90-е"

Похоже, кинематографисты "оседлали" тему "лихих 90-х", выстрелившую с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Начались съёмки "семейной саги на сломе эпох", действие которой разворачивается во времена распада СССР. Новый проект назвали: "Дети перемен".

Фото: flickr.com by Брайан Келли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic