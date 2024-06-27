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Жизнь по понятиям: сериал "Дети перемен" расскажет о судьбе трёх братьев от разных отцов в "лихие 90-е"

Стартовали съёмки сериала "Дети перемен" про жизнь "по понятиям"

Кино

Похоже, кинематографисты "оседлали" тему "лихих 90-х", выстрелившую с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Начались съёмки "семейной саги на сломе эпох", действие которой разворачивается во времена распада СССР. Новый проект назвали: "Дети перемен".

Стартовали съёмки сериала "Дети перемен" про жизнь "по понятиям"
Фото: flickr.com by Брайан Келли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно официальному пресс-релизу, в центре сюжета криминальной драмы — дети Флоры, которая работает водителем троллейбуса. Три брата от разных отцов, дружные, но совершенно разные, несмотря на старания матери создать для них крепкую семью, вступают в противоречия с приходом новой эпохи.

В середине 90-х, когда деньги и "жизнь по понятиям" становятся символом успеха, в городах открываются подпольные клубы, а в подворотнях происходят жестокие разборки, каждый из братьев находит новых друзей и их пути расходятся.

Главные роли исполняют молодые актёры Вячеслав Копейкин ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Макар Хлебников ("Снегирь") и Хетаг Хинчагов. Их мать играет Виктория Исакова.

Режиссёрами сериала "Дети перемен" выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые ранее вместе работали над сериалом "Фишер". Съёмки пройдут в Москве, Владимире и Санкт-Петербурге. Дата премьеры восьмисерийного проекта, пока не оглашается.

Ранее Правда.ру писала, что на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

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