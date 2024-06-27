Полнометражный фильм по "Игре в кальмара" доверили Дэвиду Финчеру

Дэвид Финчер переснимет корейский сериал "Игра в кальмара" в формате фильма

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Стартовали съёмки ремейка корейского сериала "Игра в кальмара", получившего оглушительную популярность. На этот раз создатели, снова совместно с Netflix, работают полнометражной лентой.

Фото: YouTube канал ENCOMIA by Скриншот видео YouTube канала ENCOMIA is licensed under public domain

Проект попал в разработку ещё в 2021 году, после успеха оригинального сериала. Сценарий написал Деннис Келли, известный по фильму "Матильда". Дэвид Финчер — известный по остросюжетным триллерам "Семь" и "Игра" был назначен режиссёром фильма. Для Netflix он уже снимал два сезона сериала "Охотники за разумом".

Несмотря на то, что история участников смертельно опасной игры

выглядела завершённой, сериал был продлён сразу на два дополнительных сезона. Второй должен выйти уже в декабре 2024 года.

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