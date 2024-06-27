Полнометражный фильм по "Игре в кальмара" доверили Дэвиду Финчеру

Стартовали съёмки ремейка корейского сериала "Игра в кальмара", получившего оглушительную популярность. На этот раз создатели, снова совместно с Netflix, работают полнометражной лентой.
Проект попал в разработку ещё в 2021 году, после успеха оригинального сериала. Сценарий написал Деннис Келли, известный по фильму "Матильда". Дэвид Финчер — известный по остросюжетным триллерам "Семь" и "Игра" был назначен режиссёром фильма. Для Netflix он уже снимал два сезона сериала "Охотники за разумом".
Несмотря на то, что история участников смертельно опасной игры
выглядела завершённой, сериал был продлён сразу на два дополнительных сезона. Второй должен выйти уже в декабре 2024 года.
Ранее Правда.ру писала, что Леонид Каневский удивился популярности программы "Следствие вели…" среди молодёжи.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.