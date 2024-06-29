Звезда фильма "Барби" выступит в качестве продюсера комедии про зомби

Райан Гослинг станет продюсером комедии про зомби

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Барби" Райан Гослинг выступит в качестве продюсера комедии "Раньше я ел мозги, теперь я ем капусту", пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

При этом у фильма будет ещё один продюсер — Джесси Хендерсон. Также известно, что авторы неопубликованного 42-страничного рассказа Адам и Дэниэл Куперы напишут сценарий для одноимённой картины. Имя режиссёра предстоящего проекта пока не сообщается.

Действие комедии будет происходить в постапокалиптическом мире. Согласно сюжету, зомби попытаются снова стать частью общества.