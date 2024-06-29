Звезда фильма "Барби" выступит в качестве продюсера комедии про зомби

Звезда "Барби" Райан Гослинг выступит в качестве продюсера комедии "Раньше я ел мозги, теперь я ем капусту", пишет издание "The Hollywood Reporter".
При этом у фильма будет ещё один продюсер — Джесси Хендерсон. Также известно, что авторы неопубликованного 42-страничного рассказа Адам и Дэниэл Куперы напишут сценарий для одноимённой картины. Имя режиссёра предстоящего проекта пока не сообщается.
Действие комедии будет происходить в постапокалиптическом мире. Согласно сюжету, зомби попытаются снова стать частью общества.
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