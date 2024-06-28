Актёры Доминик Пёрселл и Уэнтуорт Миллер примут участие в новом совместном проекте

Звёзды сериала "Побег" сыграют в ленте про спасение заложников

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Звёзды сериала "Побег" Доминик Пёрселл и Уэнтуорт Миллер примут участие в криминальной ленте "Snatchback" ("Угонщик"). Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Известно, что актёры исполнят в проекте ведущие роли. Имена их коллег будут объявлены позже. Съёмки сериала стартуют до начала 2025 года, а в качестве его создателя выступит Скотт Розенбаум. Однако дата выхода картины пока не сообщается.

В центре сюжета "Угонщика" будет находиться команда опытных оперативников. Герои отправятся на самые опасные задания по спасению заложников.