Съёмки фильма "Фантастическая четвёрка" начнутся в конце июля

Действие "Фантастической четвёрки" будет разворачиваться в альтернативных 60-х

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Кевин Файги, президент "Marvel Studios", рассказал, что съёмки фильма "Фантастическая четвёрка" начнутся в конце июля. Об этом он заявил в выпуске подкаста компании.

Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Кевин Файги уточнил, что съёмки стартуют сразу же после окончания мероприятия "San Diego Con 2024". При этом Кевин Файги добавил, что действие предстоящей картины будет разворачиваться в альтернативных 60-х годах.

Премьера "Фантастической четвёрки" состоится 25 июля 2025 года. В фильме покажут приключения команды супергероев, в которой состоят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка.