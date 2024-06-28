Кевин Файги, президент "Marvel Studios", рассказал, что съёмки фильма "Фантастическая четвёрка" начнутся в конце июля. Об этом он заявил в выпуске подкаста компании.
Кевин Файги уточнил, что съёмки стартуют сразу же после окончания мероприятия "San Diego Con 2024". При этом Кевин Файги добавил, что действие предстоящей картины будет разворачиваться в альтернативных 60-х годах.
Премьера "Фантастической четвёрки" состоится 25 июля 2025 года. В фильме покажут приключения команды супергероев, в которой состоят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка.
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