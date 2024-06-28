Звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу рассказала, почему пересматривает ленту

Лиза Кудроу, исполнительница роли Фиби Буффе в сериале "Друзья", призналась, что пересматривает ленту из-за покойного Мэттью Перри. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Актриса заявила, что хочет запомнить, насколько Мэттью Перри был весёлым человеком.
"Мне тяжело пересматривать сериал, потому что слишком неловко смотреть на саму себя. Однако я делаю это ради Мэттью. Мне просто хочется запомнить, насколько он был весёлым", — сообщила Лиза Кудроу.
Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата. Одной из подозреваемых является Брук Мюллер, бывшая жена Чарли Шина.
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