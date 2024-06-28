Звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу рассказала, почему пересматривает ленту

Актриса Лиза Кудроу пересматривает сериал "Друзья" из-за покойного Мэттью Перри

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Лиза Кудроу, исполнительница роли Фиби Буффе в сериале "Друзья", призналась, что пересматривает ленту из-за покойного Мэттью Перри. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by ryan muir, CC BY-SA 3.0

Актриса заявила, что хочет запомнить, насколько Мэттью Перри был весёлым человеком.

"Мне тяжело пересматривать сериал, потому что слишком неловко смотреть на саму себя. Однако я делаю это ради Мэттью. Мне просто хочется запомнить, насколько он был весёлым", — сообщила Лиза Кудроу.

Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата. Одной из подозреваемых является Брук Мюллер, бывшая жена Чарли Шина.