Мания преследования и смерть от пули: знаменитый актёр погиб в 37 лет

Юрий Каморный сыграл 37 ролей в кино и прожил 37 лет

Юрий Каморный был кумиром миллионов советских женщин благодаря своей яркой внешности и таланту.

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Он был таким же страстным, отчаянным и неукротимым, как его герои. Каморный умел водить танк, ездил верхом на лошади, прыгал с парашютом и знал приёмы карате. Он ничего не боялся и никогда не пользовался услугами дублёров, что часто приводило к травмам.

Однако травмы головы, перенесённый в детстве менингит и злоупотребление спиртным привели к психическому заболеванию — мании преследования. 27 ноября 1981 года, во время очередного приступа, Каморный угрожал ножом женщине в коммунальной квартире и погиб от пули милиционера.

Примечательно, что Юрий Каморный сыграл 37 ролей в кино и прожил 37 лет.

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