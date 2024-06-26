Гладиатор из Могилёва: ещё один голливудский актёр с российскими корнями

Отец Майкла Дугласа, сыгравший Спартака, дожил до 103 лет

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Отец голливудской звезды Майкла Дугласа Кирк Дуглас - актёр, ставший легендой благодаря роли Спартака.

Фото: YouTube канал МИРАБУ by Скриншот видео YouTube канала МИРАБУ is licensed under public domain

Его родители были евреями, родившимися под Могилёвом. В 1908 году они переехали в Польшу, а затем в Америку. Кирк родился 9 декабря 1916 года под именем Исраэль Данилович. Позже взял себе более звучный сценический псевдоним.

Мечта стать великим актёром появилась у Дугласа ещё в детстве. В 1946 году удача улыбнулась ему: его пригласили на эпизодическую роль. Благодаря своей яркой внешности он хорошо смотрелся в кадре, и предложения о съёмках стали поступать чаще.

Первым большим успехом стал фильм "Чемпион". Затем последовала роль Спартака в одноимённом фильме и Ван Гога в картине "Жажда жизни". И ещё много ролей бесстрашных и мужественных героев.

Кирк Дуглас ушёл из жизни 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. С ним ушёл и "золотой век" Голливуда.

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