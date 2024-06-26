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Сериальный перезапуск "Гарри Поттера" получил шоураннера и режиссёра

Шоураннером сериального перезапуска "Гарри Поттера" станет Франческа Гардинер

0:41
Кино

В качестве шоураннера предстоящего сериала "Гарри Поттер" выступит Франческа Гардинер. Ранее она работала над лентой "Наследники".

Шоураннером сериального перезапуска "Гарри Поттера" станет Франческа Гардинер
Фото: flickr.com by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При этом, по сообщению издания "The Hollywood Reporter", режиссёром некоторых серий станет Марк Майлод. В прошлом он снял триллер "Меню" и несколько эпизодов "Игры престолов". Известно также, что в будущем сериале покажут историю волшебника Гарри Поттера. Премьера ленты ожидается в 2026 году. 

Ранее Pravda.Ru писала, что звезда серии фильмов "Гарри Поттер" Мэттью Льюис начал сниматься в кино из-за нехватки концентрации.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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