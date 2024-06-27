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Не просто якорь и бабочка: шокирующие значения татуировок на теле Доцента из "Джентльменов удачи"

Татуировки на теле Доцента из "Джентльменов удачи" несут в себе пугающий смысл

2:06
Кино

Татуировки — это не просто рисунки на теле. Уже давно они стали своего рода искусством, а для некоторых и вовсе философией. Татуировки никогда не наносятся на ту или иную часть тела просто так, они всегда несут в себе особый смысл, особенно это касается преступников, отбывающих срок в тюрьме. Создатели "Джентльменов удачи" внимательно отнеслись к такой особенности тюремного мира, поэтому татуировки на теле Доцента в исполнении Евгения Леонова несут в себе особый смысл.

Татуировки на теле Доцента из "Джентльменов удачи" несут в себе пугающий смысл
Фото: commons.wikimedia.org by Nkocharh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На левой руке Доцента изображена лампочка. Это означает, что он светило криминального мира и имеет право быть для остальных учителем по всем вопросам. На правом предплечье героя расположился кот — это символ ловкости, пронырливости и умения проникнуть в любой закрытый дом или квартиру. Аббревиатура К.О.Т не имеет никакого отношения к пушистому зверьку, а расшифровывается как "коронный обитатель тюрьмы".

Несущий добычу орёл на животе Доцента означает, что героя не привлекают мелкие кражи, ему гораздо интереснее воровать по-крупному. Часы на спине означают либо день, когда персонаж впервые переступил порог тюрьмы, либо его ожидание выхода на свободу. Впрочем, второе значение перечёркивают якоря на груди, которые говорят о том, что преступник готов бросить якорь за решёткой.

Бабочка на шее означает, что обитателя тюрьмы стоит уважать, поскольку он является здесь авторитетом. Такое же значение имеет обнажённая девушка на руке. Солнце на кисти указывает на местонахождение Доцента, отбывающего заключение на севере СССР, а череп с костями — знак того, что Доцент не боится ничего, даже смерти.

Самая пугающая наколка Доцента — могильный крест — находится на пояснице. Тем, кто перешёл дорогу обладателю такого рисунка, стоит всерьёз опасаться за свою судьбу, поскольку их ждёт страшная месть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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