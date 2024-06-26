Актёр дубляжа Иван Жарков рассказал о ситуации с озвучиванием фильмов в условиях санкций

"Официальный голос" персонажа Тора в России Иван Жарков рассказал об озвучивании проектов в сфере кино в условиях санкций. Об этом он сообщил в интервью изданию "59.ru".
Актёр дубляжа заявил, что санкции почти не изменили процесс озвучивания фильмов.
"На самом деле процесс-то точно такой же, как и раньше. В России очень много фильмов продолжают официально писаться, мало что изменилось. Точно так же: студия, приходит заказчик с фильмом, ему предоставляют режиссёра, переводчиков. То есть заказчик приносит текст, его переводят, укладывают, а режиссёр подбирает артистов, все садятся в студию и пишут его точно так же", — рассказал Иван Жарков.
Он добавил, что не знает, откуда привозят фильмы, которые официально не должны показывать в кинотеатрах нашей страны. При этом Иван Жарков заявил, что его расстраивает качество "пиратских" картин. Актёр дубляжа сравнил ситуацию с подпольными видеосалонами конца прошлого века. В те времена из-за многократной перезаписи кассет сильно ухудшалась качество изображения.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.