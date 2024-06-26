Актёр дубляжа Иван Жарков рассказал о ситуации с озвучиванием фильмов в условиях санкций

Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

"Официальный голос" персонажа Тора в России Иван Жарков рассказал об озвучивании проектов в сфере кино в условиях санкций. Об этом он сообщил в интервью изданию "59.ru".

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Актёр дубляжа заявил, что санкции почти не изменили процесс озвучивания фильмов.

"На самом деле процесс-то точно такой же, как и раньше. В России очень много фильмов продолжают официально писаться, мало что изменилось. Точно так же: студия, приходит заказчик с фильмом, ему предоставляют режиссёра, переводчиков. То есть заказчик приносит текст, его переводят, укладывают, а режиссёр подбирает артистов, все садятся в студию и пишут его точно так же", — рассказал Иван Жарков.

Он добавил, что не знает, откуда привозят фильмы, которые официально не должны показывать в кинотеатрах нашей страны. При этом Иван Жарков заявил, что его расстраивает качество "пиратских" картин. Актёр дубляжа сравнил ситуацию с подпольными видеосалонами конца прошлого века. В те времена из-за многократной перезаписи кассет сильно ухудшалась качество изображения.