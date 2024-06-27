Сергей Бурунов рассказал, какое личное переживание помогло ему вжиться в роль в "Слове пацана"

Сергей Бурунов в основном снимается в комедиях. Ему редко даётся возможность проявить свой драматический талант, однако Жора Крыжовников пригласил Бурунова в криминальный сериал "Слово пацана". Актёр сыграл отца одного из подростков.
Бурунов рассказал, что Крыжовников хорошо знает его не только как актёра, но и как человека. Возможно, режиссёр понимал, что именно Бурунов хорошо сыграет эту роль из-за собственной печали по поводу одного несостоявшегося события.
"С каким состраданием он про всё это рассказал, про всю эту историю. Ну и плюс мои переживания. Например, моя тема несостоявшегося отцовства, она тоже личная. У нас там закипело всё! Жора, видимо, знает меня, он это увидел во мне. Ведь все привыкли, что я лысый весёлый дядька, а тут мы немного с другой стороны попробовали", — рассказал Бурунов в YouTube-шоу "Дерзкая головка".
Он добавил, что после "Слова пацана" ждал от других режиссёров предложений серьёзных ролей, но все как один продолжали звать его исключительно в комедии. Бурунов не соглашается на любую роль, он ждёт, когда его пригласят в такой фильм, который действительно будет ему интересен.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.