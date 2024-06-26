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Земекис вернулся к экспериментам со временем: режиссёр омолодил Тома Хэнкса и Робин Райт

Трейлер фильма "Здесь" с омоложенными Томом Хэнксом и Робин Райт уже в Сети

Кино

Кинокомпания Sony и журнал Vanity Fair представили первые кадры из фильма "Здесь" режиссёра Роберта Земекиса. В главных ролях — Том Хэнкс и Робин Райт, которые уже снимались у Земекиса в оскароносной картине "Форрест Гамп".

Трейлер фильма "Здесь" с омоложенными Томом Хэнксом и Робин Райт уже в Сети
Фото: YouTube канал Sony Pictures Entertainment by Скриншот видео YouTube канала Sony Pictures Entertainment is licensed under public domain

Действие фильма охватывает целое столетие, а события происходят в одной комнате на протяжении многих лет. В центре сюжета — Ричард (Хэнкс) и его любимая жена Маргарет (Райт), знакомые с юных лет.

Неудивительно, что герои представлены в разных возрастах — вплоть до глубокой старости. Поэтому в картине Хэнкс и Райт поначалу выглядят гораздо моложе, чем в реальности. Вот почему режиссёр пошёл на новаторский эксперимент — эффект омоложения актёров был достигнут не только с помощью грима, но и цифровых технологий.

Новую ленту режиссёра на тестовых показах назвали чудесной, а средний балл на выходе из зала составил 95 из 100. В фильме, премьера которого состоится 15 ноября, также сыграли Келли Райли, Мишель Докери и Пол Беттани.

Ранее Правда.ру писала, что муж Глафиры Тархановой просит её умываться после работы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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