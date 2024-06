Земекис вернулся к экспериментам со временем: режиссёр омолодил Тома Хэнкса и Робин Райт

Кинокомпания Sony и журнал Vanity Fair представили первые кадры из фильма "Здесь" режиссёра Роберта Земекиса. В главных ролях — Том Хэнкс и Робин Райт, которые уже снимались у Земекиса в оскароносной картине "Форрест Гамп".

Фото: YouTube канал Sony Pictures Entertainment by Скриншот видео YouTube канала Sony Pictures Entertainment is licensed under public domain