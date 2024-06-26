В Красной Поляне начали снимать фильм о дружбе мальчика и снежного человека Ени

В Красной Поляне начались съёмки фильма "Снежный человек". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра выступает Олег Асадуллин, а продюсера — Георгий Малков. В проекте принимают участие Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Шпица и другие актёры. Фильм выйдет в кинотеатрах 20 марта 2025 года.
По сюжету "Снежного человека" замкнутый школьник с плохим слухом случайно находит в сарае дедушки снежного человека по имени Еня. Йети предстоит завести новых друзей, поучаствовать в захватывающем приключении, а также оказать сопротивление коварным бандитам.
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