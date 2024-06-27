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В советских "Трёх мушкетёрах" обнаружен киноляп, связанный с казнью Миледи

В "Трёх мушкетёрах" в эпизоде казни Миледи не обошлось без киноляпа

1:32
Кино

Кино о старинной жизни редко обходится без киноляпов, особенно если это фильмы на исторические сюжеты, что неудивительно: можно перечитать множество книг и изучить уйму исторических документов, однако человеку, который не жил в те времена, о которых снимает фильм, сложно соблюсти абсолютную точность во всех деталях. Одним из рекордсменов по количеству киноляпов стали советские "Д'Артаньян и три мушкетёра".

В "Трёх мушкетёрах" в эпизоде казни Миледи не обошлось без киноляпа
Фото: web.archive.org by Nee is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

На этот раз зрители обратили внимание на сцену казни Миледи, которую сыграла Маргарита Терехова. Казнь происходила на природе. Миледи сидела на земле. На несколько секунд на экране крупным планом показывают ноги героини в современных туфлях на высоком каблуке. Они не сочетаются с длинным старинным платьем, которые было на Тереховой, и в целом с её обликом, соответствующим костюмированному фильму о XVII веке.

Можно предположить, что костюмеры просто не посчитали важным подбирать для Тереховой обувь, которую могла носить Миледи, но в таком случае непонятно, для чего нужно было показывать её ноги так, чтобы зритель мог хорошо разглядеть этот недочёт.

Это не первый случай, когда зрители замечают в "Трёх мушкетёрах" киноляпы, связанные с появлением на экране предметов, которые не существовали во времена д'Артаньяна и его друзей. Так, в одной сцене на стене в помещении были обнаружены лампочки Ильича, которые появились только в СССР.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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