Названо имя актрисы, которая может быть причастна к убийству звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри

В полиции считают, что актриса Брук Мюллер может быть причастна к убийству звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Об этом пишет "The Blast".
По данным издания, после допроса и изучения содержания сотового телефона бывшей жены Чарли Шина сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США могут обвинить актрису в непредумышленном убийстве. Пока Брук Мюллер никак не комментировала ситуацию. Тем не менее, её представители заявляют, что актриса не причастна к преступлению. При этом кроме Брук Мюллер по делу проходят ещё несколько человек.
Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата.
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