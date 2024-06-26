Названо имя актрисы, которая может быть причастна к убийству звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри

Бывшая жена Чарли Шина может быть причастна к убийству Мэттью Перри

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

В полиции считают, что актриса Брук Мюллер может быть причастна к убийству звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Об этом пишет "The Blast".

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По данным издания, после допроса и изучения содержания сотового телефона бывшей жены Чарли Шина сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США могут обвинить актрису в непредумышленном убийстве. Пока Брук Мюллер никак не комментировала ситуацию. Тем не менее, её представители заявляют, что актриса не причастна к преступлению. При этом кроме Брук Мюллер по делу проходят ещё несколько человек.

Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата.