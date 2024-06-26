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Кейт Уинслет объяснила, почему она хранит статуэтку "Оскара" в ванной комнате

Кейт Уинслет рассказала, что хранит своего "Оскара" в ванной комнате

0:54
Кино

Кейт Уинслет получила главную кинопремию за свою роль в фильме "Чтец", где она сыграла бывшую нацистку, готовую взять на себя вину за чужие преступления, лишь бы никто не узнал, что она не умеет читать.

Кейт Уинслет рассказала, что хранит своего "Оскара" в ванной комнате
Фото: YouTube канал Oscars by Скриншот видео YouTube канала Oscars is licensed under public domain

"Оскар" за лучшую женскую роль стал долгожданной наградой для Кейт Уинслет. Ранее она уже трижды была номинирована на премию за фильмы "Титаник" (1997), "Вечное сияние страсти" (2004) и "Как малые дети" (2006).

Своего "Оскара" Кейт хранит дома в ванной комнате, чтобы её гости, у которых нет этой награды, могли бы взять статуэтку в руки и, глядя в зеркало, представить как они произносят свою благодарственную речь.

Ранее Правда.ру писала, что Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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