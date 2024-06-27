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7 простых, но мудрых цитат Юрия Никулина, которые помогают поверить в счастье

Юрий Никулин считал, что нужно быть добрым, чтобы стать счастливым

2:53
Кино

Юрий Никулин был не только талантливым артистом и клоуном, но и просто хорошим человеком, который всегда жил по совести. Его высказывания отличаются простотой, но в то же время несут в себе глубокую мудрость.

Юрий Никулин считал, что нужно быть добрым, чтобы стать счастливым
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

Никулин не видел смысла в том, чтобы откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Он понимал, насколько коротка жизнь и как важно дорожить каждой минутой, потому что каждое мгновение — это хрупкий подарок, дарованный каждому человеку.

"Порой что-то отложишь на завтра и с ужасом думаешь: а завтра — это же практически через несколько часов!" — говорил Никулин.

Актёр понимал, что хорошее настроение — это огромная сила, которая способна если и не сдвинуть горы, то во всяком случае помочь совершить множество хороших дел, которые вряд ли получатся у человека в плохом настроении, ведь бодрость духа окрыляет и делает лёгким то, что ещё минуту назад казалось тяжёлым.

"Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение", — верил Никулин.

Будучи добрым человеком, желавшим всем счастья, Никулин был рад, что посвятил свою жизнь тому, чтобы веселить людей. Также умение быть смешным говорило о том, что Никулин состоялся как артист и клоун, что, конечно, тоже было ему очень приятно.

"Слышать смех — радость. Вызвать смех — гордость для меня", — делился Никулин.

Юрий Владимирович был миролюбивым человеком и хотел, чтобы никто и никогда не враждовал. Он прошёл войну и помнил обо всех ужасах, которые видел вокруг и сам испытал. Такое было невозможно забыть, и Никулин мечтал о том, чтобы это больше никогда не повторилось.

"И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках", — высказывался Никулин.

У актёра была собственная формула счастья. Он верил, что абсолютно каждый человек в мире может быть счастливым, для этого достаточно, чтобы было выполнено всего лишь одно условие.

"Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы", — считал Никулин.

Также он понимал, насколько целебной силой обладает улыбка, и верил, что она может положительно влиять на здоровье наравне с лекарствами.

"А если кто-то просто улыбнётся, мне и это будет радостно сознавать, потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб", — размышлял Никулин.

Главную задачу человека актёр видел в том, чтобы быть добрым, и старался жить именно по этому принципу.

"Я буду счастлив, если обо мне потом скажут: "Он был добрый человек". Это не значит, что я всегда добрый, но доброта — на первом месте", — утверждал Никулин.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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