Актриса Галина Беляева рассказала о сцене поцелуя в фильме "Мой ласковый и нежный зверь"

Актриса Галина Беляева рассказала, что была неуклюжей во время съёмок сцены поцелуя с коллегой Олегом Янковским в фильме "Мой ласковый и нежный зверь". Об этом она сообщила в интервью телеведущему Борису Корчевнику.
Галина Беляева призналась, что для неё момент не был настоящим.
"У меня было ощущение, что это был не поцелуй, а Олег Иванович просто попросил меня замолчать. Это то, чего добивался Эмиль Владимирович — для меня это был ненастоящий поцелуй", — рассказала она.
При этом актриса заявила, что поцелуй с Олегом Янковским был для неё самым первым в жизни.
Картина "Мой ласковый и нежный зверь" стала дебютным проектом в сфере кино для Галины Беляевой. Сейчас фильмография актрисы насчитывает около 30 работ.
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