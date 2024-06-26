Актриса Галина Беляева рассказала о сцене поцелуя в фильме "Мой ласковый и нежный зверь"

Галина Беляева призналась, что была неуклюжей в сцене поцелуя с Олегом Янковским

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Актриса Галина Беляева рассказала, что была неуклюжей во время съёмок сцены поцелуя с коллегой Олегом Янковским в фильме "Мой ласковый и нежный зверь". Об этом она сообщила в интервью телеведущему Борису Корчевнику.

Фото: flickr.com by Paul is licensed under Creative Commons CC0 License

Галина Беляева призналась, что для неё момент не был настоящим.

"У меня было ощущение, что это был не поцелуй, а Олег Иванович просто попросил меня замолчать. Это то, чего добивался Эмиль Владимирович — для меня это был ненастоящий поцелуй", — рассказала она.

При этом актриса заявила, что поцелуй с Олегом Янковским был для неё самым первым в жизни.

Картина "Мой ласковый и нежный зверь" стала дебютным проектом в сфере кино для Галины Беляевой. Сейчас фильмография актрисы насчитывает около 30 работ.