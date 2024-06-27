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Знаменитого Шурика должны были звать по-другому, но цензура отвергла первоначальное имя из-за идеологии

Шурика из комедий Гайдая должны были звать по-другому, но цензура отвергла это имя

Кино

Имя Александра Демьяненко в первую очередь ассоциируется со знаменитым персонажем Шуриком из комедий Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".

Шурика из комедий Гайдая должны были звать по-другому, но цензура отвергла это имя
Фото: commons.wikimedia.org by SVR is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сам Демьяненко не был рад такой популярности, поскольку ему хотелось, чтобы зрители обращали внимание и на другие его роли, однако он навсегда остался в памяти поклонников как светловолосый студент в очках. Кстати говоря, натуральный цвет волос у Демьяненко был тёмным, но для этих комедий его специально покрасили, потому что Шурик по сценарию был блондином.

Мало кому может прийти в голову, что изначально Шурика должны были звать по-другому. Если бы не суровая цензура, зрители увидели бы на экране того же персонажа, но по имени Владик Арьков.

Возникает вопрос: что цензорам не понравилось в таком безобидном имени? На самом деле оно им не казалось таким уж безобидным, поскольку Владиками в советское время звали не только Владиславов, но и Владленов, а Владлен — это сокращённый вариант имени и фамилии Владимир Ленин. Даже косвенно связывать комического героя с вождём было недопустимо, поэтому герой Демьяненко стал Шуриком.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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