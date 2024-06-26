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Стартовали съёмки сериала "Дети перемен" с актёрами из "Слова пацана" в главных ролях

Начались съёмки сериала "Дети перемен" со Славой Копейкиным и Львом Зулькарнаевым

0:45
Кино

Онлайн-кинотеатры "Start" и "Wink" приступили к работе над сериалом "Дети перемен". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Начались съёмки сериала "Дети перемен" со Славой Копейкиным и Львом Зулькарнаевым
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Съёмки проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире. В качестве режиссёров выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Главные роли в картине исполняют Слава Копейкин ("Слово пацана"), Макар Хлебников ("Снегирь"), Лев Зулькарнаев ("Слово пацана") и другие актёры. 

В центре сюжета ленты находятся 3 братьев от разных отцов. Их мать Флора объединяет непохожих друг на друга сыновей в одну любящую семью. Со временем у них появляются собственные друзья и тайны. Действие ленты происходит в 1995 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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