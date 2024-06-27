Француз сделал выводы о главном герое фильма "Афоня" и удивил россиян

Француз посмотрел "Афоню" и сделал неожиданный вывод о главном герое

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Советское кино вызывает интерес у всего мира. Эти легендарные фильмы можно пересматривать бесконечное количество раз и всё время открывать в них что-то новое. Они заставляют задуматься о различных вопросах или просто посмеяться, что и хотел сделать француз Жульен, решивший посмотреть "Афоню".

Фото: flickr.com by Henrique Ferreira is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Жульен думал, что просто развлечётся, наблюдая за приключениями главного героя, но неожиданно понял, что это очень глубокий и даже в какой-то степени грустный фильм.

Француз испытывал противоречивые эмоции по отношению к главному герою. Иногда он вызывал у него смех, иногда негодование, а к концу фильма Жульен просто жалел незадачливого Афанасия.

"Проблема его не в том, что он никому не нужен, а проблема в том, что ему не нужен никто", — написал Жульен в своём Дзен-канале "Французский вестник".

Россияне были удивлены таким словам и отметили, что даже русские не всегда до конца понимают главную мысль знаменитого фильма Георгии Данелии.