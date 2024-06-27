Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игнорирование боли и онемения в руке может привести к туннельному синдрому
Политолог Коновалов: Рютте на посту генсека НАТО будет усиливать экскалацию
JAXA сообщило об отсутствии сигнала от первого японского лунного модуля SLIM
Как определить уровень кислотности почвы по растущим на ней растениям
Топ самых опасных пляжей мира
Повышаем урожай томатов с помощью хвойного удобрения
Опасные филлеры: о побочных эффектах, которые молчат косметологи
Что делать при появлении скола на лобовом стекле
Маффины "Невероятный Халк": очень понравятся детям
Француз сделал выводы о главном герое фильма "Афоня" и удивил россиян

Француз посмотрел "Афоню" и сделал неожиданный вывод о главном герое

1:05
Кино

Советское кино вызывает интерес у всего мира. Эти легендарные фильмы можно пересматривать бесконечное количество раз и всё время открывать в них что-то новое. Они заставляют задуматься о различных вопросах или просто посмеяться, что и хотел сделать француз Жульен, решивший посмотреть "Афоню".

Француз посмотрел "Афоню" и сделал неожиданный вывод о главном герое
Фото: flickr.com by Henrique Ferreira is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Жульен думал, что просто развлечётся, наблюдая за приключениями главного героя, но неожиданно понял, что это очень глубокий и даже в какой-то степени грустный фильм.

Француз испытывал противоречивые эмоции по отношению к главному герою. Иногда он вызывал у него смех, иногда негодование, а к концу фильма Жульен просто жалел незадачливого Афанасия.

"Проблема его не в том, что он никому не нужен, а проблема в том, что ему не нужен никто", — написал Жульен в своём Дзен-канале "Французский вестник".

Россияне были удивлены таким словам и отметили, что даже русские не всегда до конца понимают главную мысль знаменитого фильма Георгии Данелии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова Под Купянском взят стратегически важный объект ВСУ "Крюк" Дмитрий Плотников Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Последние материалы
Маффины "Невероятный Халк": очень понравятся детям
В Пермском Политехе изобрели гидрогель для оптических соединителей
Француз посмотрел "Афоню" и сделал неожиданный вывод о главном герое
Эксперт Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии
Каких врачей заменяют кошки
"Согласие": количество полисов ипотечного страхования выросло в 2,5 раза
Квадратный метр московского элитного жилья подорожал вдвое за пять лет
В Минздраве рассказали о новом препарате от ботулизма
Льготная ипотека в России: доля достигла 75% в мае 2024 года
Почему уходовая косметика не приносит ожидаемого эффекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников