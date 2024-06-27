Француз сделал выводы о главном герое фильма "Афоня" и удивил россиян

Советское кино вызывает интерес у всего мира. Эти легендарные фильмы можно пересматривать бесконечное количество раз и всё время открывать в них что-то новое. Они заставляют задуматься о различных вопросах или просто посмеяться, что и хотел сделать француз Жульен, решивший посмотреть "Афоню".
Жульен думал, что просто развлечётся, наблюдая за приключениями главного героя, но неожиданно понял, что это очень глубокий и даже в какой-то степени грустный фильм.
Француз испытывал противоречивые эмоции по отношению к главному герою. Иногда он вызывал у него смех, иногда негодование, а к концу фильма Жульен просто жалел незадачливого Афанасия.
"Проблема его не в том, что он никому не нужен, а проблема в том, что ему не нужен никто", — написал Жульен в своём Дзен-канале "Французский вестник".
Россияне были удивлены таким словам и отметили, что даже русские не всегда до конца понимают главную мысль знаменитого фильма Георгии Данелии.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.